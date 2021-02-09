Транзит газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid на своем сайте. Причины такого решения не сообщаются.

Видео Фото Интересное видео Дума ТВ Калининград.Ru РЕН ТВ Москва 24 Мой Брянск КП - Челябинск Москва 24 Piter.tv ТК Звезда Мой Брянск Моя Москва.онлайн НТВ Дума ТВ URA.Ru РЕН ТВ РЕН ТВ