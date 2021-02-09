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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград

Транзит газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid на своем сайте. Причины такого решения не сообщаются.В источнике
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В Литве заявили, что транзит газа в Калининград осуществляется в полном объеме

ТАСС01:54

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«Газпром» остановил транзит газа через Литву в Калининград

РИА Новостивчера в 07:45

Литва возобновила поставки российского газа в Калининградскую область

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Литва возобновила транзит российского газа в Калининградскую область

Коммерсантъ16:23

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Интерфаксвчера в 12:32

«Газпром» возобновляет транзит газа через Литву в Калининград

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«Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область

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«Газпром» приостановил транзит газа в Калининград через Литву

РК-Ньюсвчера в 07:53
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ТАСС16:12

Соратник Навального Волков объявлен в межгосударственный розыск

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