«Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград
Транзит газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid на своем сайте. Причины такого решения не сообщаются.В источнике
Подробнее о событии
Литовских политиков озадачила приостановка транзита газа через Литву в Калининград
Интерфаксвчера в 12:32
«Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область
КП - Беларусьвчера в 10:03