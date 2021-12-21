Будьте в Плюсе

«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа

Физический поток газа по газопроводу Ямал—Европа в Германию приостановлен, сообщает ТАСС
 со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Коммерсантъ
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" истек в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
РИА Новости
Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.
Агентство нефтегазовой информации
Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.
ТАСС

Подробнее о событии

Дмитрий Песков: сокращение бронирования мощностей «Ямал-Европы» не связано с «Северным потоком-2»
ПРАЙМ04:31
Физический поток газа по Ямалу - Европе остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования
ТАСС01:54
Самое цитируемое
Поставки газа из РФ через Польшу по «Ямал — Европа» остаются на минимумах декабря
Banki Loans08:52
«Газпром» вновь не забронировал мощности прокачки по газопроводу Ямал - Европа
ТАСС11:39
«Газпром» опять не бронировал «Ямал-Европу» на следующий день в ходе регулярной сессии
Интерфакс11:22
«Газпром» приостановил поставки топлива в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»
РИА Новости03:14
«Газпром» приостановил транзит по газопроводу «Ямал - Европа»
Газета.Ru03:46
«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа
Коммерсантъ01:58

Интересное

Reuters: санкции США на случай нападения РФ на Украину затронут поставки смартфонов

7 декабря господин Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предупредил того о действиях против России в случае нападения на Украину.
Коммерсантъ15:00

Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД России из-за решения турецких властей открыть парк имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.
RT на русском15:00

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой заявил, что написал заявление в полицию

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал потасовку, произошедшую в здании вуза ранее во вторник, 21 декабря.
Lenta.ru11:34

Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе

Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Коммерсантъ05:58
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

«Сбербанк» предупредил имеющих рублевые вклады в РФ об изменениях в 2022 году

Для обуздания инфляции Центробанку после Нового года вновь придётся повысить ключевую ставку, из-за чего держателей вкладов в банках и желающих взять кредит ждут изменения.
Ежедневные Новости Владивостока07:14

Переговоры лидера оппозиции Ардзинбы с президентом Абхазии Бжанией завершились

Переговоры лидера оппозиции Адгура Ардзинбы с президентом Абхазии Асланом Бжанией завершились, ожидается заявление оппозиции по их итогам, передает корреспондент РИА Новости с места события.
РИА Новости14:45

Путин подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд

Прежде, согласно законодательству, глава региона не мог быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.
РИА Новости08:51

Избитый российский фигурист Дмитрий Соловьев получил тяжелую травму головы

Спортсмен получил тяжелую травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести.
Lenta.ru09:35

Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометров

Днем 21 декабря стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. За день цена выросла более чем на 20%.
РБК11:30

Практиковавшую свободные отношения 66-летнюю Ирину Хакамаду поддержали

15 сентября Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа. Несмотря на это, она продолжает активно вести социальные сети, путешествовать и работать.
Утро-Новости.Рувчера в 08:01