Коммерсантъ«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—ЕвропаФизический поток газа по газопроводу Ямал—Европа в Германию приостановлен, сообщает ТАСС со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.КоммерсантъДолгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" истек в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.РИА НовостиТранснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.Агентство нефтегазовой информацииЗатем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowПолитРоссияRT на русскомВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейЦарьградФАНРусская ПланетаКомсомольская правдаRuBaltic.RuFBM.ruЭкономика сегодняРЕН ТВThe Moscow PostИзвестияКапитал страныРадио 1Российская газетаГазета.RuРосбалтПодробнее о событииДмитрий Песков: сокращение бронирования мощностей «Ямал-Европы» не связано с «Северным потоком-2»ПРАЙМ04:31Физический поток газа по Ямалу - Европе остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронированияТАСС01:54Самое цитируемоеПоставки газа из РФ через Польшу по «Ямал — Европа» остаются на минимумах декабряBanki Loans08:52«Газпром» вновь не забронировал мощности прокачки по газопроводу Ямал - ЕвропаТАСС11:39«Газпром» опять не бронировал «Ямал-Европу» на следующий день в ходе регулярной сессииИнтерфакс11:22«Газпром» приостановил поставки топлива в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»РИА Новости03:14«Газпром» приостановил транзит по газопроводу «Ямал - Европа»Газета.Ru03:46«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—ЕвропаКоммерсантъ01:58Показать ещёОценить2,2KПоделиться