Цены на пиломатериалы подскочили на 95% за 5 недель, так как после наводнения в Канаде вызвали проблемы с поставками, а спрос остается высоким Цены на пиломатериалы за последний месяц выросли почти вдвое, превысив отметку в 1000 долларов, поскольку недавние наводнения в Канаде ограничили поставки, в то время как спрос остается высоким, поскольку американские жилищные строители остаются занятыми.