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«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа

Физический поток газа по газопроводу Ямал—Европа в Германию приостановлен, сообщает ТАСС
 со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Коммерсантъ
Поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа существенно сокращались с 18 декабря на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу.
Коммерсантъ
Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.
ТАСС
На остановке газопровода и ожиданиях более сильных морозов в Европе спотовая цена в Европе взлетела до ранее невиданных уровней - 187,47 евро за МВт.ч, то есть $2189 за тысячу кубометров.
Интерфакс

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«Газпром» приостановил транзит по газопроводу «Ямал - Европа»
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