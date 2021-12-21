Цены на пиломатериалы подскочили на 95% за 5 недель, так как после наводнения в Канаде вызвали проблемы с поставками, а спрос остается высоким Цены на пиломатериалы за последний месяц выросли почти вдвое, превысив отметку в 1000 долларов, поскольку недавние наводнения в Канаде ограничили поставки, в то время как спрос остается высоким, поскольку американские жилищные строители остаются занятыми.
Например, после выпуска Tesla Model 3 владельцам электромобилей приходилось проводить чрезвычайно много времени в ожидании возможности зарядить аккумуляторы — такое, например, случилось во время празднования Дня благодарения в США в 2018 году.
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.
В сентябре IVECO (входит в состав CNH Industrial) и Nikola Corporation объявили о подписании соглашения с администрацией порта Гамбург AöR (HPA), касающийся продажи до 25 электрических грузовиков Nikola Tre.