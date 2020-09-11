Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. – на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.