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ТАСС
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

"Газпром" остановит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ, говорится в сообщении компании.В источнике
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ПРАЙМ

Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику с 15 по 22 сентября

ПРАЙМ09:24
Общественное телевидение России

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири»

Общественное телевидение России10:13
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

ТАСС09:51
Взгляд.ру

Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

Взгляд.ру09:38
Rambler News Service

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Силе Сибири»

Rambler News Service09:34
Газета.Ru

Работу газопровода «Сила Сибири» остановят на неделю

Газета.Ru09:27
Lenta.ru

«Силу Сибири» в очередной раз остановят

Lenta.ru10:25

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Газета.Ru12:21

В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея

Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
РИА Новости14:17

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новости12:07
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«Газпром» может сократить инвестпрограмму на 2020 год на 17%

«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. – на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.
Rambler News Service12:07