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ТАСС
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

"Газпром" остановит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ, говорится в сообщении компании.В источнике
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Lenta.ru

«Силу Сибири» в очередной раз остановят

Lenta.ru10:25
Общественное телевидение России

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири»

Общественное телевидение России10:13
ПРАЙМ

Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику с 15 по 22 сентября

ПРАЙМ09:24
Взгляд.ру

Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

Взгляд.ру09:38
Rambler News Service

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Силе Сибири»

Rambler News Service09:34
Газета.Ru

Работу газопровода «Сила Сибири» остановят на неделю

Газета.Ru09:27
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

ТАСС09:51

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств
Интерфакс03:58
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Андрей Турчак заявил о профнепригодности одного из депутатов Госдумы

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о профессиональной непригодности депутата Государственной думы Сергея Вострецова.
Псковская Лента Новостей05:26
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
1,5K

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,5K

«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»

"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
РИА Новости09:04

Ключевого фигуранта дела Фургала выпустили из СИЗО под домашний арест

Именно Мистрюков дал признательные показания о том, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского в 2004-2005 годах.
ProUfu.ruвчера в 09:41
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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