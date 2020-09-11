"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Новато, США, 11 сентября 2020, 19:43 — REGNUM Студия Hangar 13 и компания 2K Games выложили в сеть два новых трейлера игры Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком Mafia: The City of Lost Heaven 2020 года.