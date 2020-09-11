Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

"Газпром" остановит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ, говорится в сообщении компании.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

Взгляд.ру09:38
Общественное телевидение России

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири»

Общественное телевидение России10:13
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

ТАСС09:51
Lenta.ru

«Силу Сибири» в очередной раз остановят

Lenta.ru10:25
Rambler News Service

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Силе Сибири»

Rambler News Service09:34
Газета.Ru

Работу газопровода «Сила Сибири» остановят на неделю

Газета.Ru09:27
ПРАЙМ

Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику с 15 по 22 сентября

ПРАЙМ09:24

В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбург07:51
2

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
375

РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Газета.Ru12:21