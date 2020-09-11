В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь".
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
Суд обязал возбудить новое дело против Порошенко По словам адвоката, дела возбуждены по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма", "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей" и др.
Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.