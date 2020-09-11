Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.