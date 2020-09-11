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ТАСС
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

"Газпром" остановит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ, говорится в сообщении компании.В источнике
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Общественное телевидение России

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири»

Общественное телевидение России10:13
RuNews24.ru

Газопровод «Сила Сибири» остановят на неделю

RuNews24.ru10:11
Взгляд.ру

Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

Взгляд.ру09:38
ТАСС

«Газпром» приостановит «Силу Сибири» для профилактических работ

ТАСС09:51
Rambler News Service

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Силе Сибири»

Rambler News Service09:34
Газета.Ru

Работу газопровода «Сила Сибири» остановят на неделю

Газета.Ru09:27
ПРАЙМ

Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику с 15 по 22 сентября

ПРАЙМ09:24

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь".
Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры
ТАСС09:34
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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СБУ возбудила против Порошенко 15 уголовных дел

Суд обязал возбудить новое дело против Порошенко По словам адвоката, дела возбуждены по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма", "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей" и др.
Право.ру08:57
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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