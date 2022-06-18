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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает
 пресс-служба «Газпрома» в Telegram.
РБК
Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.
Внешнеэкономические связи
По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.
РБК
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
ПРАЙМ

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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ
РБКвчера в 05:27
«Газпром» приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового ремонта
ТАССвчера в 04:04
«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ с 21 по 28 июня
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Транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена с 21 по 28 июня
Интерфаксвчера в 04:06
Поставки газа по «Турецкому потоку» остановят на неделю из-за ремонта
Коммерсантъвчера в 04:59
«Газпром» приостановит поставки по «Турецкому потоку» из-за техобслуживания 21-28 июня
ПРАЙМвчера в 03:46
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