Как сообщает издание "Телепрограмма.про", главные герои сериала "Сваты" Федор Добронравов и Татьяна Кравченко не хотят вступать в полемику со своей коллегой Анной Кошмал, которая периодически пытается вывести их на диалог об украинских событиях.
Команда 11 Bit Studios, которая подарила миру такие великолепные игры, как This War of Mine и Frostpunk, в рамках своего последнего издательского партнерства представила «глубокую, морально неоднозначную RPG, основанную на повествовании», которая в настоящее время носит кодовое название Codename Vitriol.