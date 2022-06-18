Как сообщает издание "Телепрограмма.про", главные герои сериала "Сваты" Федор Добронравов и Татьяна Кравченко не хотят вступать в полемику со своей коллегой Анной Кошмал, которая периодически пытается вывести их на диалог об украинских событиях.