РБК«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работРабота газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram.РБКПодчёркивается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.ПРАЙМ"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.РИА НовостиПроектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКREGNUMT24ИА Красная ВеснаФАНReadovka NewsЦарьградRuposters.ruТК ЗвездаDP.RUРЕН ТВГлагоLПрофильКомсомольская правдаГазета.RuВоенное обозрениеLife.ruРБК ИнвестицииЭкономика сегодняГлавный региональныйРоссийская газетаИзвестияПодробнее о событии«Газпром» приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового ремонтаТАСС04:04«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ с 21 по 28 июняРИА Новости04:38Транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена с 21 по 28 июняИнтерфакс04:06Поставки газа по «Турецкому потоку» остановят на неделю из-за ремонтаКоммерсантъ04:59«Газпром» приостановит поставки по «Турецкому потоку» из-за техобслуживания 21-28 июняПРАЙМ03:46«Газпром»: плановое техобслуживание «Турецкого потока» пройдёт с 21 по 28 июняRT на русском03:41Поставки газа по «Турецкому потоку» будут приостановлены 21-28 июня в связи с техобслуживаниемFinam.Ru03:34Показать ещёОценить695Поделиться