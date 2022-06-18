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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает
 пресс-служба «Газпрома» в Telegram.
РБК
Подчёркивается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.
ПРАЙМ
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.
РИА Новости
Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год.
Интерфакс

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«Газпром» приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового ремонта
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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ с 21 по 28 июня
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«Газпром» приостановит поставки по «Турецкому потоку» из-за техобслуживания 21-28 июня
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«Газпром»: плановое техобслуживание «Турецкого потока» пройдёт с 21 по 28 июня
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Поставки газа по «Турецкому потоку» будут приостановлены 21-28 июня в связи с техобслуживанием
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