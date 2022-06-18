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«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ

Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает
 пресс-служба «Газпрома» в Telegram.
РБК
Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.
Внешнеэкономические связи
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.
РИА Новости
Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год.
Интерфакс

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