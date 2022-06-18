Нехватка газа и высокие цены пошлют «шоковые волны по стране», что приведет к тому, что арендодатели сократят подачу тепла арендаторам, а компании начнут банкротиться, предупредил немцев глава Федерального сетевого агентства Германии.
Автозаправки компенсируют прошлые убытки, не спеша снижать цены на топливо вслед за оптом, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ в субботу.
Как отмечает Bloomberg, если Вашингтон и дальше будет придерживаться нынешних темпов продаж, то национальный резерв США может сократиться до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей к концу октября, когда Белый дом планирует прекратить высвобождение.
Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.