Как отмечается, «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — около 288 градусов».
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание собственного страховщика.
Компания Leica в ходе выставки потребительской электроники IFA 2022, проходящей в период со 2 по 6 сентября в Берлине (Германия), сообщила о выходе на рынок лазерных телевизоров с устройствами семейства Cine 1.