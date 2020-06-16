Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

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