Политика
Газета.Ru«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Футбол
Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне
Сезон-2019/20 Лиги Европы завершится в формате «Финала восьми» в городах Германии с 10 по 21 августа.
Metaratings вчера в 14:30
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Экономика
Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Общество
Депутат заступился за Киркорова, который снял ролик про десантников
Московский Комсомолец вчера в 19:09
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
View this post on Instagram Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь) пожелаем им удачи ✊ ☝ А на счёт своего будущего я скоро сделаю заявление A post shared by Khabib Nurmagomedov (@ khabib_nurmagomedov) on Jun 16, 2020 at 6:33am PDT Нурмагомедов провёл 28 боёв в спортивной карьере и одержал 28 побед.
Metaratings 09:50
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Футбол
Микель Артета: «Опыт рядом с Гвардьолой был невероятным»
Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно.
News.ru 10:59
Общество
Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала
Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Кино
Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»
Американский кинематографист Джеймс Ганн заявил, что фильм Стражи Галактики 3 станет последней его работой для студии Marvel.
NewInform вчера в 07:27
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
Путешествия
Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы.
Южный Федеральный 10:31
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании удаленной работы
Режим временной дистанционной работы предусматривает возможность временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
Союзное Вече 05:27
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Общество
Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Авто
В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня вчера в 02:53
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15