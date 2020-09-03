«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»
Смотрите также
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
В Кремле не увидели обвинений России в деле Навального
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Во Владивостоке ураган повалил более 120 деревьев
Лидер группы Little Big Илья Прусикин разводится с женой
Экс-жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Оппозиция Черногории отказалась сотрудничать с правящей партией
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
На юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус
В Волгограде ФСБ обнаружила тайник с оружием убитого лидера ОПГ
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
В Кремле не увидели обвинений России в деле Навального
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Экс-жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире
Миллер напомнил о недавно подписанном меморандуме с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. Проектная компания займется подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбором маршрута газопровода.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
Подробнее о событии