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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
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Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Piter.tv

Россия приступила к проекту «Сила Сибири-2»

Piter.tv04:26
Финмаркет

Газпром начал проектировать «Силу Сибири 2»

Финмаркет04:14
ФАН

Газпром начал проектировать «Силу Сибири – 2»

ФАН04:41
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Игровые видеокарты NVIDIA Ampere призваны повторить успех Pascal

Источник изображения: NVIDIA Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на вчерашней презентации игровых новинок осеннего сезона открыто обратился к обладателям видеокарт поколения Pascal, которое дебютировало в 2016 году.
3DNewsвчера в 07:07

Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана

Стихотворение «Памяти трагедии Беслана» Ирины Яненсон прочли четвероклассница лицея №113 Диана Ларионова, десятиклассница школы №75 Мария Ибдуллаева, студентки Наталья Чеганова, Александра Буреева и Анастасия Сударева.
Тайга.инфо23:11

Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-службы Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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Тедеско назван лучшим тренером РПЛ в августе

Доменико Тедеско – лучший тренер # ТинькоффРПЛ в августе ⚪ За наставника "Спартака" единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com / BDBzHaOVpB — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@ premierliga) September 3, 2020 Напомним, в стартовавшем в августе чемпионате России "Спартак" одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.
Советский спорт03:18