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МонаВиста

Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2

"Газпром" начал проектирование нового магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом этом сообщил председатель правления газового концерна Алексей Миллер, передает Интерфакс.В источнике
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Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

Интерфаксвчера в 03:33

Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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Жириновский потребовал от Литвы отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уличил Литву в намерении разделить Белоруссию и раскритиковал позицию Вильнюса по обстановке в соседней республике, сложившейся после президентских выборов.
Российский Диалог12:55
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