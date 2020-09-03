Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2
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"Газпром" начал проектирование нового магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом этом сообщил председатель правления газового концерна Алексей Миллер, передает Интерфакс.В источнике
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