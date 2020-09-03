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МонаВиста

Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2

"Газпром" начал проектирование нового магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом этом сообщил председатель правления газового концерна Алексей Миллер, передает Интерфакс.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфаксвчера в 03:33
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Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

Интерфаксвчера в 03:33
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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