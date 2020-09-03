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МонаВиста
МонаВиста

Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2

"Газпром" начал проектирование нового магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом этом сообщил председатель правления газового концерна Алексей Миллер, передает Интерфакс.В источнике
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Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34
Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфаксвчера в 04:22

Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
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Трамп угрожает оставить без финансирования некоторые города США

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", — говорится в меморандуме о лишении финансирования.
Pravda.Ruвчера в 03:04
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Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В сентябрьской статье представлены результаты испытаний на людях на первой и второй фазах, а также упоминаются неопубликованные ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках.
РБК07:00
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В суд передано еще одно дело о пропаже 2 млрд рублей при строительстве очистных в Севастополе

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
Новый День04:40