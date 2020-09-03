Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В сентябрьской статье представлены результаты испытаний на людях на первой и второй фазах, а также упоминаются неопубликованные ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках.