Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

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Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.
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«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

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У «Газпрома» проблемы с продажей газа в Европу

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