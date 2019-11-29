Экономика
Lenta.ru«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.
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Спорт
Гречанка Стефаниди раскритиковала главу USADA вслед за Ласицкене
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Общество
Раскрыта сумма штрафа нарушителям закона о домашнем насилии
В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Происшествия
На Лондонском мосту открыли стрельбу
Движение в центре британской столицы парализовано из-за стрельбы на Лондонском мосту.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Музыка
Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию
Шоу-бизнес
Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина
Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор-обогреватель для зимы
Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
Политика
Эрдоган предложил Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Общество
В России ввели льготы для селян
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 ноября повысился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 ноября повысился на 0.04% (+0.0004) до $1.1008 с $1.1013 предыдущего закрытия.
Кино
Вышел короткометражный сиквел «Инопланетянина» Спилберга
Вышел короткометражный сиквел фильма «Инопланетянин», снятого американским режиссёром Стивеном Спилбергом в 1982 году.
Политика
В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН
Накануне представители Киева сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
Происшествия
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком
В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне.
Политика
Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве после Нового года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует провести основной этап кадровых перестановок в правительстве после Нового года, когда кабмин отчитается о результатах своей работы.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Политика
Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму
Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.