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И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.
— Алексей Миллер, российский экономистРБК 06:07
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