Политика

РБКРБКМиллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Читать в источнике
Комментировать12
Алексей Миллер
И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.
— Алексей Миллер, российский экономистРБК 06:07

Подробнее о событии

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

РБК06:07

Миллер сообщил Медведеву условия для нового контракта на транзит с Украиной

РИА Новости05:32

Миллер рассказал, что цена на газ для Украины может быть ниже текущей на 20%

ПРАЙМ05:23

«Газпром» предложил Украине «нулевой вариант» по отзыву всех исков

Известия05:58

Миллер: цена газа для Украины при прямых поставках может быть ниже нынешней на 20%

ТАСС05:27

Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ

RT на русском05:36

Миллер счел продление действующего газового контракта с Украиной единственным путем

Интерфакс05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
РБК 03:33
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Кино

The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

REGNUM 02:35
Политика

Трамп подтвердил отставку министра энергетики

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Российская газета вчера в 20:12
Авто

В Skoda продемонстрировали изображение новой Skoda Octavia

Напомним, официальная премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября текущего года.
Новые автомобили вчера в 08:31
Авто

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews 16 октября в 09:15
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Политика

МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов

В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Профиль вчера в 05:44
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Политика

Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати

16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Политика

Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед

Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
Гаджеты

Samsung признала проблему с сканером отпечатка пальца в Galaxy S10

В Samsung официально признали недостаток, который позволяет любому человеку разблокировать Galaxy S10 при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев.
Srnsk 03:17
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев взвесились перед боем

Объединительный поединок Бетербиева и Гвоздика состоится 18 октября в Филадельфии.
Нева Спорт 04:07
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол

Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

По данным Минздрава, в российских поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
РБК 06:17
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас играет с детьми под песню Юрия Никулина

На фоне играет песня Юрия Никулина "Про зайцев". "А нам всё равно, а нам всё равно", - слышно из динамика.
Paparazzi.ru 06:12
Единоборства

Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится

Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

По данным источника издания, в 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы ФСБ было несколько случаев остановки двигателей с Common Rail.
Рамблер 02:09
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миллер
Российский экономист
Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное