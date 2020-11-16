«Газпром экспорт» впервые продаст газ в Турцию по электронной платформе
"Газпром экспорт" заключил первую сделку продажи газа в Турцию через свою Электронную торговую платформу (ЭТП), продав 700 тысяч кубометров, говорится в сообщении компании.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа
В прошлом году Турция снизила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м. В 2020 г. долг только увеличивается, отмечали источники.
Ведомостивчера в 15:01
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