Бурятия ввела повторный локдаун на две недели из-за коронавируса

"С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в сообщении на сайте правительства республики.