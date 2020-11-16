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«Газпром экспорт» впервые продаст газ в Турцию по электронной платформе

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Вестник Кавказа
"Газпром экспорт" заключил первую сделку продажи газа в Турцию через свою Электронную торговую платформу (ЭТП), продав 700 тысяч кубометров, говорится в сообщении компании.В источнике
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