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РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» продал часть здания на проспекте Вернадского

"Газпром" продал на торгах часть здания на проспекте Вернадского в Москве компании "Тверская усадьба" примерно за 1 миллиард рублей, сообщила газета "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского

ООО «Тверская усадьба» выиграло торги по продаже принадлежащей «Газпрому» части комплекса зданий на пр-те Вернадского в Москве, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к победителю аукциона.
Ведомости17:22
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о продаже части здания «Газпрома» в Москве

РБК06:18
Компания

«Газпром» продал половину своего здания на проспекте Вернадского

Компания06:12
Накануне.Ru

«Газпром» продаст часть своего здания в Москве

Накануне.Ru22:27
РИА Новости

«Газпром» продал часть здания на проспекте Вернадского

РИА Новости03:49
Строительная Газета

«Газпром» продал за 1 млрд рублей часть своего здания в Москве

Строительная Газета03:45
CRE.RU

«Тверская усадьба» купила часть здания «Газпрома»

CRE.RU04:54
Ведомости

«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского

Ведомости17:22

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Известия06:43
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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Intel рассказала о 28-ядерном 10-нм процессоре Ice Lake для серверов и HEDT

Принципиальный скачок от мобильных Ice Lake с четырьмя ядрами сразу к 28-ядерным кристаллам Intel собирается осуществить за счёт использования улучшенного технологического процесса 10 нм SuperFin, представленного на прошлой неделе.
3DNews06:04

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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