«Газпром» продал часть здания на проспекте Вернадского
"Газпром" продал на торгах часть здания на проспекте Вернадского в Москве компании "Тверская усадьба" примерно за 1 миллиард рублей, сообщила газета "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского
ООО «Тверская усадьба» выиграло торги по продаже принадлежащей «Газпрому» части комплекса зданий на пр-те Вернадского в Москве, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к победителю аукциона.
Ведомости17:22
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