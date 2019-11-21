с чего всё началось

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Политика Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и 14 сотрудников организации подали в Тверской суд Москвы иск к президенту РФ Владимиру Путину.

Общество По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Происшествия В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp "WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.

Политика Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2» Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Кино Как Асмус снималась в откровенных сценах, рассказала продюсер Продюсер Ольга Леснова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, как Кристина Асмус снималась в интимной сцене в фильме "Текст", вызвавшей активное обсуждение среди поклонников актрисы.

Происшествия В Челябинске вахтер больницы до смерти забил пациента Как сообщили в СК РФ, 15 ноября в больнице Ленинского района Челябинска 35-летний вахтер вступил в конфликт с 37-летним пациентом, госпитализированным днем ранее.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.