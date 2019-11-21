с чего всё началось

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.

Политика Подорожание медсправок откладывается Минздрав отложил новые правила проверки водителей после критики Владимира Путина Минздрав отложил на неопределенный период новые правила получения водительских медсправок после резкой критики президента Владимира Путина.

Общество В Краснодарском крае нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья Найденные монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных мероприятий будут переданы в государственный музейный фонд и станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

Армия и оружие Шесть нацгвардейцев пострадали в стычке с радикалами в Донбассе Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 21 ноября заявил на брифинге о том, что при попытке задержать группу боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в Донбассе были ранены шесть сотрудников нацгвардии Украины.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.

Общество Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках В четверг, 21 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

Футбол Акинфеев опередил Месси в европейском рейтинге Второе место у защитника «Сент-Этьена» Лоика Перрена (16 лет 4 месяца 21 день), замыкает тройку форвард «Барселоны» Лионель Месси (15 лет 10 месяцев 20 дней).

Политика Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.

Происшествия Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов» Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Политика В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.