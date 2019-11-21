Экономика
РБК«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
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