с чего всё началось

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Авто Представили седан Nissan Sentra нового поколения Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.

Происшествия СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России)», — указывается в заявлении.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Авто Kia Seltos во внедорожном обвесе представили в США Сравнивая модель с международной версией, дебютировавшей несколько месяцев назад в Индии, американская модель Seltos демонстрирует некоторые незначительные модификации передней части кузова, в том числе более заметный диффузор бампера и, конечно же, обязательные боковые указатели поворотов.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Политика Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2» Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Армия и оружие В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия и США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.

Авто Aston Martin представил первый кроссовер Aston Martin DBX Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.

Общество Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».