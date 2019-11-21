Экономика

РБКРБК«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
Вести.Финанс01:56

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» выросли на новостях о продаже пакета в 3,59%

РБК02:46

«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

RT на русском02:22

«Газпром» объявил о крупнейшей продаже своих акций

Ведомости02:55

«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»

Известия02:27

Акции «Газпрома» подорожали на 3% на Московской бирже

Коммерсантъ02:41

Акции «Газпрома» выросли на 3,1%

ТАСС02:21

«Газпром» выставил на Мосбиржу 3,6% казначеек рыночной ценой в 211 млрд рублей

Интерфакс00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Авто

Представили седан Nissan Sentra нового поколения

Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Происшествия

СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России)», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:05
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла поблагодарил Россию за закупки пальмового масла у этой страны.
РИА Новости 03:29
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Армия и оружие

МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Rambler News Service вчера в 04:54
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Вести.Ru 02:53
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Общество

Игорь Молчанов: «Самый лучший лед в Саратове – на стадионе „Спартак“»

Первым депутаты выслушали главу Октябрьского района Игоря Молчанова, который огласил информацию об итогах работы его администрации за 1-е полугодие.
Взгляд-инфо 03:40
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Транспорт

Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»

Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
RT на русском вчера в 20:33
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС вчера в 03:25
Авто

Kia Seltos во внедорожном обвесе представили в США

Сравнивая модель с международной версией, дебютировавшей несколько месяцев назад в Индии, американская модель Seltos демонстрирует некоторые незначительные модификации передней части кузова, в том числе более заметный диффузор бампера и, конечно же, обязательные боковые указатели поворотов.
SpeedMe вчера в 14:56
Футбол

Инициаторами оскорбительных кричалок про Дзюбу были фанаты «Зенита»

По данным источника, инициаторами зарядом про Дзюбу являются поклонники «Зенита».
Евро-футбол.ру вчера в 01:25
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Политика

Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 03:46
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
REGNUM вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец вчера в 03:45
Армия и оружие

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия и США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
РИА Новости 03:32
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.
REGNUM 00:21
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
РБК 04:05
Авто

Aston Martin представил первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe вчера в 00:42
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК вчера в 12:15
Общество

СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный

РИА Новости 04:06
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 19 ноября в 12:32
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное