Экономика

РБКРБК«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
Вести.Финанс01:56

Подробнее о событии

«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

РИА Новости04:51

«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

RT на русском02:22

Акции «Газпрома» подорожали на 3% на Московской бирже

Коммерсантъ02:41

Акции «Газпрома» выросли на новостях о продаже пакета в 3,59%

РБК02:46

«Газпром» объявил о крупнейшей продаже своих акций

Ведомости02:55

Акции «Газпрома» выросли на 3,1%

ТАСС02:21

«Газпром» выставил на Мосбиржу 3,6% казначеек рыночной ценой в 211 млрд рублей

Интерфакс00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Daily Storm вчера в 20:45
Общество

Более 50% компаний в РФ оставят сотрудников без годовых премий

В России 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года.
Известия 04:27
Кино

Фильм про Чикатило снимут в России

Про серийного убийцу Андрея Чикатило кинокомпания «Хайп» намерена снять вымышленный детектив «Казнь». Об этом заявил продюсер Илья Стюарт.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Хоккей

Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.
Чемпионат 02:36
Общество

На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Примечания 03:52
Общество

Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Ведомости 03:04
Единоборства

Бывшая чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимком со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.
РИА Новости вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания

Слово и Дело 19 ноября в 07:45
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Газета.Ru 05:04
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Политика

Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Шоу-бизнес

После похудения на 100 кг и пластики у Семчева начались проблемы

7Дней.ру 03:30
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

Фонд Ходорковского-младшего тратит деньги американских спонсоров на гонорары и путешествия

Основными спонсорами фонда выступают государственные структуры и организации, причем нередко — американские.
ФАН 04:53
Технологии

Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой энергии

Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen, нацеленный на развитие в сфере чистой энергетики.
Дни24 00:36
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
REGNUM 01:35
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru 03:17
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Лобода показала подписчикам идеальный шпагат

В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
WomanHit.ru 03:03
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Футбол

Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
Чемпионат 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное