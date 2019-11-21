Экономика
ГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы
Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Политика
Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Происшествия
У студента-стрелка из Благовещенска была выявлена склонность к суициду
Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев рассказал журналистам, что устроивший стрельбу в Благовещенске студент имел склонности к суициду.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Игры
Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Происшествия
В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
«Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море, на территории Камчатки не ощущалось, звонки в ЕДДС не поступали», — указали в спасательном ведомстве.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Происшествия
В сахалинском селе умерла четырехмесячная девочка
В селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области молодая мать утром обнаружила мертвой свою четырехмесячную дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Теннис
Россияне пробились в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Напомним, с 2019 года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В турнире участвуют 18 команд, которые поделены на шесть групп.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.