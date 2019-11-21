Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

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