Экономика

ПрофильПрофиль«Газпром» продаст часть своих акций на Московской бирже

Дочерняя компания «Газпрома» АО «Газпром газораспределение» выставила на торги на Московской бирже пакет казначейских акций. Об этом говорится в сообщении головной компании в четверг, 21 ноября.
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