Дочерняя компания «Газпрома» АО «Газпром газораспределение» выставила на торги на Московской бирже пакет казначейских акций. Об этом говорится в сообщении головной компании в четверг, 21 ноября.

«Газпром» продаст часть своих акций на Московской бирже

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Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

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