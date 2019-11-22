Экономика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфакс08:29

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Коммерсантъ00:55

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbes07:40

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС05:51

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости06:49

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

РБК07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Единоборства

Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры

Советский спорт 02:28
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру вчера в 11:00
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Происшествия

Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

REGNUM 08:04
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

Русская Планета вчера в 20:43
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Газета.Ru 08:08
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила новорожденного из окна восьмого этажа

В столице Приморья мать умертвила недавно родившегося сына, сбросив его с высоты восьмого этажа.
Росбалт 02:20
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Здоровье

Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга

БИЗНЕС Online 07:57
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Интерфакс 06:54
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM 06:27
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
Lenta.ru 08:27
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Происшествия

Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

РБК 07:36
Происшествия

Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация

Известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» выполнял рейс Стамбул — Одесса.
REGNUM вчера в 15:51
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Происшествия

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового червя

"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Новые Известия 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное