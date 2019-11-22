Экономика
BFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.
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Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов
После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Футбол
«Тоттенхэм» проведет первый матч под руководством Моуринью. Тренер выбрал стартовый состав
Стал известен стартовый состав «шпор» на эту встречу. Этот матч станет первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма».
Политика
Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Фигурное катание
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Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Технологии
Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе
Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Музыка
Директор Ротару рассказал о заказе на травлю певицы в России
Концертный директор знаменитой певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал "травлю" народной артистки СССР, которая якобы началась в России.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Происшествия
В Петербурге задержали сливавших химикаты в канализацию мужчин
В Санкт-Петербурге поймали с поличным двоих мужчин, которые сливали через шланг химические вещества в городскую канализацию, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу водоканала.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Экономика
WSJ: Хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Финансы
Рублю предсказали новогодний обвал
Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Армия и оружие
Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море
Политика
Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину пройдёт на следующей неделе.
Общество
В Минздраве назвали новую дату подорожания медсправки для водителей
Минздрав РФ утвердил дату вступления в силу нововведения, которое касается порядка получения водительской справки.
Кино
Биографию Майкла Джексона экранизирует продюсер «Богемской рапсодии»
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.