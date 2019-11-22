Экономика
BFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил российскому президенту Владимиру Путину именную карту «Тройка».
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
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Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
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