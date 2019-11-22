Экономика
BFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии.
Происшествия
Еще одна студентка, пострадавшая от Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников полиции
Еще одна студентка, пострадавшая от доцента Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников 43-го отдела полиции в Петроградском районе Петербурга.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей
Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
Технологии
Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Армия и оружие
Путин призвал создать государственную программу вооружений
В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Театры
Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым
Rambler Group создала театральное продюсерское бюро — «Okko Театр», сообщается в пресс-релизе холдинга.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Здоровье
В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение
Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Экономика
FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco
Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Авто
Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян
Экспертацентра отраслевых исследований и консалтинга при Финансовом университете при правительстве России рассказала, какие автомобили являются наиблее выгодными для российских автомобилистов.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.