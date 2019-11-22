Экономика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

Пакет акций «Газпрома» в $3 млрд ушел в одни руки

Forbes06:06

«Газпром» установил цену размещения квазиказначеек с дисконтом 11% к рынку

Интерфакс00:21

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости06:49

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС05:51

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Коммерсантъ00:55

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

РБК00:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

RT на русском вчера в 06:14
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии.
Коммерсантъ 06:42
Происшествия

Еще одна студентка, пострадавшая от Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников полиции

Еще одна студентка, пострадавшая от доцента Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников 43-го отдела полиции в Петроградском районе Петербурга.
Эхо Москвы 06:59
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей

Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
Призыв (г. Владимир) вчера в 09:00
Технологии

Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Ferra 20 ноября в 12:22
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат 06:29
Армия и оружие

Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Expert.ru 07:00
Теннис

Рублёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса

News.ru 06:17
Театры

Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым

Rambler Group создала театральное продюсерское бюро — «Okko Театр», сообщается в пресс-релизе холдинга.
Ведомости 02:22
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Здоровье

В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение

Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
ПроТуймазы вчера в 00:17
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Экономика

FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 07:59
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Авто

Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян

Экспертацентра отраслевых исследований и консалтинга при Финансовом университете при правительстве России рассказала, какие автомобили являются наиблее выгодными для российских автомобилистов.
SpeedMe вчера в 22:12
Происшествия

Арестован экс-руководитель УМВД по Тюменской области

REGNUM 06:37
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета вчера в 17:28
Общество

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

REGNUM 07:06
Армия и оружие

В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Военное дело 02:12
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное