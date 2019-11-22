Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Армия и оружие Путин призвал создать государственную программу вооружений В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.

Политика ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.

Экономика FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Космос Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.

Авто Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян Экспертацентра отраслевых исследований и консалтинга при Финансовом университете при правительстве России рассказала, какие автомобили являются наиблее выгодными для российских автомобилистов.