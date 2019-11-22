Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк. Заявки будут приниматься 21 ноября до 17:00 по московскому времени. На этом фоне акции «Газпрома» в начале торгов, по данным Мосбиржи, растут на 3,7% — до 257 рублей за штуку.

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Происшествия В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Спорт Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

Общество Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов 7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.

Политика В Гааге утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» Как сообщила заместитель главы украинского МИД и агент в этом деле со стороны Украины Елена Зеркаль, в международном суде Гааги уже утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» в связи с инцидентом в Керченском проливе Дело получило название «Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Происшествия Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.

Армия и оружие В России планируют создать группировки боевых роботов Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.

Гаджеты Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.

Шоу-бизнес Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.

Теннис Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Авто Volkswagen представил крупный минивэн Viloran Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.

Политика Лавров встретился с будущим послом США в РФ Салливаном Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерской встречи G20 в японском городе Нагоя пообщался с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Космос Земле предрекли сильнейший метеорный шторм Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября.

Происшествия В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.

Авто Новая Hyundai Sonata получила рублевый ценник Южнокорейская Hyundai объявила цены на новое, восьмое по счету поколение седана Sonata для России.

Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Энергетика Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Общество Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.

Наука Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».