Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей. Уставный капитал «Газпрома» разделен на 23 673 512 900 акций. Таким образом, компания намерена продать 3,6% акций газового холдинга.

«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Общество Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России 17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря.

Космос Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.

Общество Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов 7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии 27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Армия и оружие ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Происшествия В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.