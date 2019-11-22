Экономика
Rambler News Service«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей. Уставный капитал «Газпрома» разделен на 23 673 512 900 акций. Таким образом, компания намерена продать 3,6% акций газового холдинга.
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Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
В Турции изучают совместимость F-35 и С-400
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря.
Политика
Лавров и Салливан обсудили проблемы в отношениях России и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Политика
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
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Королевская семья перестала общаться с принцем Гарри и Меган Маркл
Как сообщает инсайдер изданию People, Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали общаться с Меган Маркл и принцем Гарри.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Общество
Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов
7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Гаджеты
Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
Культура
В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.