Экономика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам". Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
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