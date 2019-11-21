с чего всё началось

Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам". Продажа акций будет осуществляться по единой цене, организатором размещения стал Газпромбанк.

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Наука Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.

Политика МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.

Политика Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Общество Путин желает увеличить реальные доходы россиян Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Кино Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки» В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.

Происшествия ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.

Футбол Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера» Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.