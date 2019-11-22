Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» продаст на Московской бирже 3,5% акций компании

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".
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с чего всё началось
Цена размещения акций «Газпрома» его «дочки» «Газпром газораспределение» на Мосбирже составила 220,72 руб. за бумагу, следует из сообщения
 компании на портале раскрытия корпоративной информации.
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