с чего всё началось

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

Происшествия Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Наука Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.

Шоу-бизнес Ольга Бузова снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора Несмотря на холодный питерский ноябрь, 33-летняя Бузова, прожившая большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, решила сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но сделать это почему-то предпочла в нижнем белье — топе и трусах.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Путин призвал расширить линейку беспилотников и лазерных систем "Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин на заседании Совбеза.

Политика Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.

Общество Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Общество Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.

Происшествия ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.

Политика Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.