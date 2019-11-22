Экономика
Газета.Ru«Газпром» продаст на Московской бирже 3,5% акций компании
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".
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Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
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Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
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Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
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Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
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Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот
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Политика
Путин призвал расширить линейку беспилотников и лазерных систем
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Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
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Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Происшествия
ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду
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Общество
Из Кубани в Крым планируют запустить электрички
Власти Краснодарского края хотят запустить электрички в Крым с помощью программы государственно-частного партнерства.
Армия и оружие
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
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Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео
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Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Энергетика
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.