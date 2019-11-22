Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

В сообщении ПАО "Газпром" говорится, что будут проданы 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных бумаг. Это соответствует 3,59% капитала компании и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей. Весь пакет будет продан по единой цене.
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