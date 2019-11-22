Экономика
РИА Новости«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций
В сообщении ПАО "Газпром" говорится, что будут проданы 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных бумаг. Это соответствует 3,59% капитала компании и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей. Весь пакет будет продан по единой цене.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Наука
Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека
Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Происшествия
Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми
Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" одержало победу над "Мариуполем" в матче чемпионата Украины по футболу.
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
Политика
Майкл Блумберг заявил о вступлении в президентскую гонку в США
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку в США.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Общество
Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду
В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Общество
Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов.
Общество
Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки
Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
Футбол
В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя
Матч 13-го тура Серии А «Лечче» — «Кальяри», который должен был состояться сегодня, 24 ноября, перенесен на понедельник.