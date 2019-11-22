В сообщении ПАО "Газпром" говорится, что будут проданы 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных бумаг. Это соответствует 3,59% капитала компании и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей. Весь пакет будет продан по единой цене.

Футбол Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Происшествия Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве "Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Транспорт МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.

Наука Выявлена новая разновидность ВИЧ-инфекции К исследованиям подключились ученые со всего мира. Корпорации начали разрабатывать новый метод обнаружения ВИЧ и вируса гепатита.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».

Общество Диетолог назвала худшие продукты для завтрака Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.