Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей

Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей. Уставный капитал «Газпрома» разделен на 23 673 512 900 акций. Таким образом, компания намерена продать 3,6% акций газового холдинга.
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