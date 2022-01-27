ТАСС«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзитВ Белоруссию в 2020 году было поставлено 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года.ТАСС"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.РИА НовостиРоссийская компания осуществит поставку в Белоруссию порядка 19 миллиардов кубометров топлива.Banki LoansКак уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильОбщественная служба новостейПодробнее о событии«Газпром» заплатит 250 миллионов долларов за транзит газа через Белоруссию в 2022 годуРадио Sputnikвчера в 13:00«Газпром» продлил контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит до конца 2022 годаBanki Loansвчера в 13:30«Газпром» сообщил о стоимости транзита газа через БелоруссиюОбщественная служба новостейвчера в 13:10«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в БелоруссиюАргументы и Фактывчера в 14:29«Газпром» в 2022 году продаст Белоруссии газ примерно на $2,44 млрдFinam.Ruвчера в 12:55«Газпром» раскрыл детали стоимости поставок и транзита газа через Белоруссию в 2022 годуПРАЙМвчера в 12:15«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзитТАССвчера в 12:10Показать ещёОценить15Поделиться