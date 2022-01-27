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«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит

В Белоруссию в 2020 году было поставлено 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года.
ТАСС
"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.
РИА Новости
Российская компания осуществит поставку в Белоруссию порядка 19 миллиардов кубометров топлива.
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Как уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новости

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