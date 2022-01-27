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«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит

"Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании.
РИА Новости
Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Белоруссии в 2022 году ориентировочно составит $250 млн, а расчетная стоимость поставляемого газа - $2,44 млрд.
Агентство нефтегазовой информации
Как уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новости
Российская компания осуществит поставку в Белоруссию порядка 19 миллиардов кубометров топлива.
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Подробнее о событии

«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит
ТАССвчера в 12:10
«Газпром» продлил контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит до конца 2022 года
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Общественная служба новостейвчера в 13:10
«Газпром» заплатит 250 миллионов долларов за транзит газа через Белоруссию в 2022 году
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«Газпром» в 2022 году продаст Белоруссии газ примерно на $2,44 млрд
Finam.Ruвчера в 12:55
«Газпром» раскрыл детали стоимости поставок и транзита газа через Белоруссию в 2022 году
ПРАЙМвчера в 12:15
«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию
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