ТАСС«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзитВ Белоруссию в 2020 году было поставлено 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года.ТАСС"Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации", - указано в материалах "Газпрома".РИА НовостиРоссийская компания осуществит поставку в Белоруссию порядка 19 миллиардов кубометров топлива.Banki LoansКак уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильОбщественная служба новостейПодробнее о событии«Газпром» в 2022 году продаст Белоруссии газ примерно на $2,44 млрдFinam.Ru12:55«Газпром» на год продлил контракт на поставку газа в Беларусь и его транзитВестник Кавказа13:28«Газпром» сообщил о стоимости транзита газа через БелоруссиюОбщественная служба новостей13:10«Газпром» заплатит 250 миллионов долларов за транзит газа через Белоруссию в 2022 годуРадио Sputnik13:00«Газпром» продлил контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит до конца 2022 годаBanki Loans13:30«Газпром» раскрыл детали стоимости поставок и транзита газа через Белоруссию в 2022 годуПРАЙМ12:15«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзитТАСС12:10Показать ещёОценить9Поделиться