"Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации", - указано в материалах "Газпрома".
Новая единая структура, которая будет создана после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), возьмет название Социальный фонд и начнет работать в статусе внебюджетного фонда, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда.
Рубль может укрепиться, если сократится дисконт за геополитические риски, который резко и значительно увеличился за последний месяц, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.