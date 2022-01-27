"Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании.
"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.
Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс в ходе брифинга, заявил о намерении быстро среагировать на возможное российское военное присутствие на Кубе, в случае обнаружения движения в этом направлении, сообщает РИА Новости.