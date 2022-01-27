Будьте в Плюсе

«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит

"Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании.
РИА Новости
"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.
РИА Новости
В Белоруссию в 2020 году было поставлено 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года, передает ТАСС.
Агентство нефтегазовой информации
Российская компания осуществит поставку в Белоруссию порядка 19 миллиардов кубометров топлива.
Banki Loans

Подробнее о событии

«Газпром» в 2022 году продаст Белоруссии газ примерно на $2,44 млрд
Finam.Ruвчера в 12:55
«Газпром» продлил контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит до конца 2022 года
Banki Loansвчера в 13:30
«Газпром» сообщил о стоимости транзита газа через Белоруссию
Общественная служба новостейвчера в 13:10
«Газпром» заплатит 250 миллионов долларов за транзит газа через Белоруссию в 2022 году
Радио Sputnikвчера в 13:00
«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию
Аргументы и Фактывчера в 14:29
«Газпром» раскрыл детали стоимости поставок и транзита газа через Белоруссию в 2022 году
ПРАЙМвчера в 12:15
«Газпром» продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Белоруссию и его транзит
ТАССвчера в 12:10

Интересное

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны.
Газета.Ru03:26

ВТБ зафиксировал рост числа мошеннических схем с полным обнулением счета банковской карты

"С карты покупателя происходят списания в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса", – рассказали в ВТБ.
РИА Новости02:14

В Петербурге задержали главврача клиники, где погибли трое пациентов

В Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1, где трое пациентов погибли после обследования желудка.
Российская газета02:00

Глава МИД Франции: санкции при вторжении на Украину включат блокировку Nord Stream 2

«Мяч на стороне [российского президента Владимира] Путина», — сказал министр и добавил, что Москва заинтересована в «концепции ограниченного суверенитета» в отношении Украины.
РБК03:09

Зампостпреда России при ООН Полянский потребовал вывести все иностранные войска из Сирии

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти потребовали вывода иностранных войск из Сирии.
Lenta.ru18:12

Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ развяжут прямую агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия.
ТАСС03:43

«Ъ»: Минтруда объединит ПФР и Фонд социального страхования в одну структуру к 2023 году

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд.
Lenta.ru19:45

CNN: разговор Зеленского и Байдена прошел «не очень хорошо»

Разговор Байдена и Зеленского длился более 1 часа. В ходе диалога затронут ряд тем, среди которых оборона Украины.
Газета.Ru00:56

ДНР: военных, направляемых Киевом в Донбасс, готовили инструкторы из Британии и США

Десантно-штурмовую бригаду, которую отправляет Киев в Донбасс, подготавливали инструкторы из Великобритании.
Газета.Ru03:29

Госдеп США пригрозил быстро ответить, если Россия разместит военных на Кубе

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс в ходе брифинга, заявил о намерении быстро среагировать на возможное российское военное присутствие на Кубе, в случае обнаружения движения в этом направлении, сообщает РИА Новости.
Центральная Служба Новостей22:36