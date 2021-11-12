Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.