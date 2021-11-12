Будьте в Плюсе

«Газпром» продолжает заказывать максимальный транзит газа через Украину по контракту

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины и Польши на 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.
Ведомости
Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал - Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров.
РИА Новости
Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
РИА Новости
Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

«Газпром» продолжает заказывать максимальный транзит газа через Украину по контракту
ТАСС01:32
«Газпром» вновь не заказал дополнительные транзитные мощности на Украине и в Польше
Expert.ruвчера в 13:11
«Газпром» увеличил до максимума прокачку газа через Украину
Московский Комсомолецвчера в 02:56
«Газпром» не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу
Интерфаксвчера в 11:15
Дополнительный транзит газа из России вновь обошёл стороной Украину и Польшу
Царьградвчера в 13:39
«Газпром» вновь заявил максимальный объем транзита газа через Украину
Аргументы и Фактывчера в 03:08
Оператор ГТС Украины: «Газпром» вернулся к контрактным объемам транзита газа в ЕС
ПРАЙМвчера в 03:03

Интересное

Еврокомиссар Джентилони призвал Евросоюз не бояться «угроз Лукашенко» по поставкам газа

Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
РИА Новостивчера в 06:50

В Подмосковье при пожаре погиб основной свидетель по уголовному делу Виктора Батурина

В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин — один из основных свидетелей по уголовному делу Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, богатейшей россиянки, вошедшей в ежегодный рейтинг Forbes.
Lenta.ru03:23

Softline планирует купить около 30 IT-компаний

Компания Softline намерена потратить большую часть из $400 млн, которые компания получила в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже, на приобретение порядка тридцати IT-компаний в других странах.
ТАСС01:43

«Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном в пятницу на ее сайте.
ТАСС03:06