Политика
ПРАЙМПереговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске
Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске, заявили журналистам в "Газпроме". "Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске" — сказал собеседник.
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Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Задержана глава пресс-службы администрации Ростова
Происшествия
К экс-директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
Правоохранители 19 декабря пришли с обыском домой к бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Армия и оружие
Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Происшествия
В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали
Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию в 2020 году
В будущем году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян
Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.