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Российская газета
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

"Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, но это не влияет на процесс обжалования этого решения.
ТАСС10:41
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ТАСС

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ТАСС10:41
ИА Красная Весна

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

ИА Красная Весна11:22
ФАН

«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублей

ФАН10:58
News.ru

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

News.ru10:56
Вечерняя Москва

Газпром перечислил 100 миллиардов рублей польской компании по решению арбитража

Вечерняя Москва10:50
Российская газета

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Российская газета11:27
Lenta.ru

«Газпром» продолжит судиться с Польшей

Lenta.ru10:32

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Родители студентов Волгоградского медуниверситета отказываются отпускать детей на практику в коронавирусные госпитали

Местом практики некоторых дисциплин, как заметили обратившиеся в «Блокнот Волгограда» родители студентов-медиков, выбраны официальные госпитали для зараженных COVID-19.
Блокнот Волгоград05:39
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Тихим океаном

Истребители стран Североатлантического альянса поднялись в воздух для сопровождения десяти противолодочных российских самолетов Ту-142, которые совершили плановый полет в рамках учений «Океанский щит - 2020» над нейтральными водами Тихого океана, а также акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути.
Комсомольская правда29 августа в 09:39
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