Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

«Газпром» сохранит большую часть транзита по газопроводу «Ямал — Европа»

Экономика сегодня12:00

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Piter.tv09:08

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Коммерсантъвчера в 12:50

Biznes Alert (Польша): начнет ли Белоруссия реверсные поставки газа по Ямальскому газопроводу из Польши? (Biznes Alert)

ИноСМИ07:00

«Газпром» продолжит осуществлять транзит через Польшу

RuNews24.ru01:21

Газпром продолжит осуществлять транзит газа через Польшу

МонаВиста08:20

Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше

Евразия Dailyвчера в 08:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:20, Ашберн

Комментарии

Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM 04:15
1K
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

РИА Новости 10:36
128
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
417
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
103
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
5
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,8K
Авто

Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Car.ru 04:55
17
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1,1K
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
3,5K
Политика

Министр юстиции Латвии считает, что республика была «донором СССР»

Латвия являлась донором Советского Союза, отдавая в бюджет СССР почти половину доходов, заявил министр юстиции прибалтийской республики Янис Борданс, которого цитирует "Sputnik Латвия".
Российская газета вчера в 02:41
1,4K
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
478
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
143
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Фигурное катание

Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

ProstoProSport вчера в 12:30
8
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
680
Киберспорт

Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера

Игра выйдет 16 июня на ПК и консолях. Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере.
CyberSport.ru 11:11
Армия и оружие

В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»

The National Interest рассказал об уязвимом месте российского танка. В США назвали уязвимость Т-14 "Армата".
Piter.tv 04:24
2,5K
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

Дни24 09:52
8
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
75
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
14
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
261
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
423
Общество

Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
38
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Общество

В Ростове ожидается вторая волна по выдаче пропусков

Новые разрешения будут выдавать сотрудникам предприятий, которым разрешат работу в случае введения первого этапа снятия ограничений.
Rostov gazeta 11:14
18
Авто

ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
11
Наука

Польза детских смесей преувеличена — ученые

Ученые Сеченовского университета совместно с исследователями из Великобритании выяснили, что детские молочные смеси не такие полезные, как об этом заявляют производители.
Sfera.fm 06:06
2
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
4,7K
Общество

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное