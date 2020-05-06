Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу
Новый Деньвчера в 17:50
Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше
Евразия Dailyвчера в 08:18
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Комментарии
Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Политика
В Пентагоне отвергли причастность США к вторжению в Венесуэлу
По словам министра обороны США Марка Эспера, Соединенные Штаты не имеют отношения к попыткам совершить государственный переворот в Венесуэле.
Профиль 05 мая в 16:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области
Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com вчера в 08:15
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко
В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, — сказал Джигурда в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Матч ТВ 08:20
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты
В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Дождь 10:48
Армия и оружие
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:31
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Здоровье
Марина Гаращенко: Тревогу вызывают внутрибольничные очаги заражения
Губернатор дал поручение проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.
Московский Комсомолец Псков 08:39
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Футбол
«Я хочу остаться»: Мхитарян сообщил «Арсеналу» о своем решении
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян принял окончательное решение остаться в Риме.
Sputnik Армения 06:08
Автоспорт
Агуэро примет участие в виртуальном Гран-при Испании за «Ред Булл»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выступит в виртуальном Гран-при Испании, организованном «Формулой-1».
Sports.ru 05:36
Армия и оружие
Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа
Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Путешествия
Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов
Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31