Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу

Новый Деньвчера в 17:50

Газпром продолжит осуществлять транзит газа через Польшу

МонаВиста08:20

Biznes Alert (Польша): начнет ли Белоруссия реверсные поставки газа по Ямальскому газопроводу из Польши? (Biznes Alert)

ИноСМИ07:00

«Газпром» продолжит осуществлять транзит через Польшу

RuNews24.ru01:21

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Piter.tv09:08

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Коммерсантъвчера в 12:50

Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше

Евразия Dailyвчера в 08:18
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Комментарии

Общество

Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
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Политика

В Пентагоне отвергли причастность США к вторжению в Венесуэлу

По словам министра обороны США Марка Эспера, Соединенные Штаты не имеют отношения к попыткам совершить государственный переворот в Венесуэле.
Профиль 05 мая в 16:34
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
411
Происшествия

Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области

Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com вчера в 08:15
50
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
2,4K
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко

В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, — сказал Джигурда в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Матч ТВ 08:20
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Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
5
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Общество

В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты

В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Дождь 10:48
Армия и оружие

Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:31
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
929
Здоровье

Марина Гаращенко: Тревогу вызывают внутрибольничные очаги заражения

Губернатор дал поручение проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.
Московский Комсомолец Псков 08:39
Общество

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
1,9K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,7K
Футбол

«Я хочу остаться»: Мхитарян сообщил «Арсеналу» о своем решении

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян принял окончательное решение остаться в Риме.
Sputnik Армения 06:08
Автоспорт

Агуэро примет участие в виртуальном Гран-при Испании за «Ред Булл»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выступит в виртуальном Гран-при Испании, организованном «Формулой-1».
Sports.ru 05:36
Армия и оружие

Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа

Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Путешествия

Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,5K
Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
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Хоккей

КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
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Происшествия

Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков

Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
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