Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.

Политика В Пентагоне отвергли причастность США к вторжению в Венесуэлу По словам министра обороны США Марка Эспера, Соединенные Штаты не имеют отношения к попыткам совершить государственный переворот в Венесуэле. 313

Происшествия Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2. 50

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 516

Политика В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией. 2,4K

Фигурное катание Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров. 7

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, — сказал Джигурда в видеообращении, опубликованном в Instagram. 1

Космос Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты. 5

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 645

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов. 1K

Общество В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.

Армия и оружие Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 929

Здоровье Марина Гаращенко: Тревогу вызывают внутрибольничные очаги заражения Губернатор дал поручение проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.

Общество Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней. 63

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 1,9K

Футбол «Я хочу остаться»: Мхитарян сообщил «Арсеналу» о своем решении Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян принял окончательное решение остаться в Риме.

Армия и оружие Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен». 9

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,5K

Путешествия Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.

Общество Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера. 3,1K

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,5K

Происшествия МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. 378